Первый в мире университет

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Нет, на самом деле первым считается Университет аль-Карауин (Qarawiyyin), основанный в Марокко, в городе Фес, в далёком 856 году. Официально статус старейшего учебного заведения был присвоен Университету аль-Карауин в 1963 году, тогда же стала известна удивительная история его создания.



Предположительно в 800 году в Тунисе появилась на свет девочка, которую назвали Фатимой. Ей было несколько лет, когда семья по делам отца, он был торговцем, переехала в Фес. Этот переезд хорошо сказался на