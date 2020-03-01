Первый в мире университет
Есть такое мнение, и его придерживаются многие исследователи науки, что первый университет был основан в Италии в 1088 году. Но так ли это?статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Нет, на самом деле первым считается Университет аль-Карауин (Qarawiyyin), основанный в Марокко, в городе Фес, в далёком 856 году. Официально статус старейшего учебного заведения был присвоен Университету аль-Карауин в 1963 году, тогда же стала известна удивительная история его создания.
Предположительно в 800 году в Тунисе появилась на свет девочка, которую назвали Фатимой. Ей было несколько лет, когда семья по делам отца, он был торговцем, переехала в Фес. Этот переезд хорошо сказался на
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