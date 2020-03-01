Пост и голод

16

Эта женщина просила помощи у прохожих. Кто-то помогал, кто-то проходил мимо. Мальчики не придавали особого значения как самой женщине, так и написанному на табличке...



Как-то раз за ужином мама Хусейна сказала, что завтра наступает месяц Раджаб, в котором очень желательно поститься. Хусейн тут же проявил желание соблюдать пост, и мама обрадовалась этому.