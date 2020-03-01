Пост и голод
Хусейн и его друг жили рядом со школой. По пути они часто видели пожилую женщину, которая сидела у обочины дороги с табличкой «Мои дети не ели несколько дней».статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
Эта женщина просила помощи у прохожих. Кто-то помогал, кто-то проходил мимо. Мальчики не придавали особого значения как самой женщине, так и написанному на табличке...
Как-то раз за ужином мама Хусейна сказала, что завтра наступает месяц Раджаб, в котором очень желательно поститься. Хусейн тут же проявил желание соблюдать пост, и мама обрадовалась этому.
Однако Хусейн очень волновался, ведь для него это был первый пост, и он не был уверен, что справится.
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