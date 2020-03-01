Вознесение пророка Исы (Иисуса) عليه السلام на небеса

19

Когда Исе عليه السلام исполнилось тридцать лет, Всевышний возложил на него посланническую миссию, сделав его из числа великих пророков (улю-ль-Азм). Три года призывал он народ Израилев к вере. В тридцать три года могуществом Господа он был поднят на небеса.

Всемогущий Творец освободил его от присущей человеку нужды в пище и воде и поднял на небеса вместе с ангелами, одарив его способностью жить на земле как человек и на небесах – как ангел. Творец поведал нам, что его