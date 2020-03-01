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Вознесение пророка Исы (Иисуса) عليه السلام на небеса

Во времена пророка Исы عليه السلام самой развитой из наук была медицина, и посланный Всевышним пророк был наделён способностью исцелять такие болезни, перед которыми были бессильны все существующие в то время врачи. У него не было дома и хозяйства, он вёл жизнь странствующего проповедника. Отринув мирское, пророк Господа избрал Вечную обитель (Ахират) и посвятил себя призыву людей на путь истины. Кого Всевышний наставил, те принимали проповеди, заблудшие – отвергали. Велико было сопротивление неверных правителей, ибо так было установлено с момента сотворения Земли.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Когда Исе عليه السلام исполнилось тридцать лет, Всевышний возложил на него посланническую миссию, сделав его из числа великих пророков (улю-ль-Азм). Три года призывал он народ Израилев к вере. В тридцать три года могуществом Господа он был поднят на небеса.

 

Всемогущий Творец освободил его от присущей человеку нужды в пище и воде и поднял на небеса вместе с ангелами, одарив его способностью жить на земле как человек и на небесах – как ангел. Творец поведал нам, что его

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