Матча и комбуча

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Матча – порошкообразный зелёный чай

Это довольно интересный продукт, польза которого воспевается всеми сторонниками здорового питания. В социальных сетях полно рецептов напитков с матча, появилось мороженое, пончики и даже соус к мясу с добавкой порошка матча.



Но давайте разберёмся, так ли полезен порошкообразный зелёный чай.

Итак, настоящий матча сейчас производится в Японии. Зелёные кусты чая укрывают от прямых солнечных лучей за несколько