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Матча и комбуча

Пить или запивать? Продолжая список «модных» продуктов питания, нельзя пройти мимо напитков, точнее, их главной составляющей.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Матча – порошкообразный зелёный чай

Это довольно интересный продукт, польза которого воспевается всеми сторонниками здорового питания. В социальных сетях полно рецептов напитков с матча, появилось мороженое, пончики и даже соус к мясу с добавкой порошка матча.


Но давайте разберёмся, так ли полезен порошкообразный зелёный чай.
Итак, настоящий матча сейчас производится в Японии. Зелёные кусты чая укрывают от прямых солнечных лучей за несколько

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