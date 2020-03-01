Пуленепробиваемый

17

Твоя Голгофа



Всевышний в Коране сказал (смысл): «… Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах ﷻ простил вас? Аллах ﷻ – Прощающий, Милостивый (к верующим)» (сура «Ан-Нур», аят 22).

Лады. Надо всё-таки как-то начинать.

Очевидно, что я не Капитан Очевидность, но порой и меня не по-детски разрывает инсайд, и тогда на привычные вещи я начинаю смотреть под диаметрально противоположным углом. Недавно,