Пуленепробиваемый
Обрывки фраз, Неотправленные СМС… Я прощаю не в первый раз, – Ты в ответ приносишь стресс. Но прощение – это река, Что однажды выйдет из берегов. И между нами возникнет стена – Стена крика и несказанных слов.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Твоя Голгофа
Всевышний в Коране сказал (смысл): «… Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах ﷻ простил вас? Аллах ﷻ – Прощающий, Милостивый (к верующим)» (сура «Ан-Нур», аят 22).
Лады. Надо всё-таки как-то начинать.
Очевидно, что я не Капитан Очевидность, но порой и меня не по-детски разрывает инсайд, и тогда на привычные вещи я начинаю смотреть под диаметрально противоположным углом. Недавно,
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