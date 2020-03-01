12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоРазмышление

Пуленепробиваемый

Обрывки фраз, Неотправленные СМС… Я прощаю не в первый раз, – Ты в ответ приносишь стресс. Но прощение – это река, Что однажды выйдет из берегов. И между нами возникнет стена – Стена крика и несказанных слов.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
17

Твоя Голгофа


Всевышний в Коране сказал (смысл): «… Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах ﷻ простил вас? Аллах ﷻ – Прощающий, Милостивый (к верующим)» (сура «Ан-Нур», аят 22).
Лады. Надо всё-таки как-то начинать.

 

Очевидно, что я не Капитан Очевидность, но порой и меня не по-детски разрывает инсайд, и тогда на привычные вещи я начинаю смотреть под диаметрально противоположным углом. Недавно,

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Вся жизнь – перед глазами

– Дети, заходим в дом... Я сказала, заходим! Дождь начинается, промокнете! – Фатима с детства боялась ливневых

Привычка быть несчастным

Простое дело – передвигаться по городу пешком. Но для одного это выглядит большим неудобством, а для другого

Море мёртвых

Меня замесили в однородную массу. Живой и здравый среди покойных. Орбиты сбиты. Сгорели станции, И не

Намаз. На грани фола

Бояться. Мечтать. Радоваться. Испытывать угрызения совести. Оставаться в одиночестве. Преодолевать страх.