Чему мы учим детей...
Декрет – это целый мир! Отдельная планета со своими жителями, порядками, нормами и правилами...статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
14
Чему же всё-таки мы учим своих детей? Этих новых человечков, родившихся на этот свет такими чистыми, невинными. Чем заполняем и напитываем их? Ведь наша светлая религия даёт нам столько указаний для их правильного воспитания. Ведь есть у нас прекрасная Сунна Пророка ﷺ. У нас ведь есть Священный Коран...
С тех пор как я попала в «мамский мир» и стала контактировать с другими мамами в декрете в парке и других общественных местах, я узнала больше о модели поведения, к которой
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик