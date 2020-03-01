Чему мы учим детей...

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Чему же всё-таки мы учим своих детей? Этих новых человечков, родившихся на этот свет такими чистыми, невинными. Чем заполняем и напитываем их? Ведь наша светлая религия даёт нам столько указаний для их правильного воспитания. Ведь есть у нас прекрасная Сунна Пророка ﷺ. У нас ведь есть Священный Коран...

С тех пор как я попала в «мамский мир» и стала контактировать с другими мамами в декрете в парке и других общественных местах, я узнала больше о модели поведения, к которой