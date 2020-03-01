Мамина тарелка

15

И вот однажды его сосед поинтересовался:

– Зачем бедному человеку каждый день покупать семь лепёшек?



Посмотрел он на соседа очень внимательно и сказал:

– Две я отдаю в долг, двумя долг плачу, одну лепёшку берегу для людей, одной лепёшкой от людей берегусь, а одна лепёшка достаётся мне.



Но так и не понял сосед его объяснения и снова спросил:



– Уважаемый, объясни мне, что значат твои слова о семи лепёшках? Я не могу догадаться.

– Что же тут