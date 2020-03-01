Мамина тарелка
Говорят, что один мудрый, но бедный человек каждый день ходил на базар и покупал семь лепёшек.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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И вот однажды его сосед поинтересовался:
– Зачем бедному человеку каждый день покупать семь лепёшек?
Посмотрел он на соседа очень внимательно и сказал:
– Две я отдаю в долг, двумя долг плачу, одну лепёшку берегу для людей, одной лепёшкой от людей берегусь, а одна лепёшка достаётся мне.
Но так и не понял сосед его объяснения и снова спросил:
– Уважаемый, объясни мне, что значат твои слова о семи лепёшках? Я не могу догадаться.
– Что же тут
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