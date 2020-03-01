Европейцы – о Ярагском
Западноевропейская историография – о дагестанском богослове и учёном Жизнь и деятельность Мухаммада Ярагского давно стали предметом интереса историков и философов не только Дагестана, России, но и других стран мира.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Мухаммад Ярагский – одна из наиболее ярких личностей в истории народов Дагестана, Чечни и всего Северо-Восточного Кавказа, духовный предводитель горцев, шейх ордена накшбандийа-халидийа, великий алим и устаз, наставник и учитель выдающихся дагестанских имамов – Газимухаммада, Гамзат-бека и Шамиля, крупный мыслитель и учёный, поэт, который опередил эпоху своими представлениями о гражданских, национальных и религиозных ценностях. Интересную характеристику
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