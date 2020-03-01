Сироты имеют право…
Каждый из нас платит налоги, взамен получая отремонтированные дороги, медицинское обслуживание, образование и т. д. Но помимо этих расходов в бюджете заложены и расходы на сирот.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Право на жильё
С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Предоставление жилья осиротевшим детям (или изначально являющимся сиротами) в 2020 году регулируется на основании Федерального закона № 159. Поправки в него были внесены 25.12.2019 года, а юридическую силу они обрели сразу же в начале 2020 года.
В первую очередь изменения касаются нормативов получения жилой площади.
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