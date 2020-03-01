Сироты имеют право…

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Право на жильё

С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Предоставление жилья осиротевшим детям (или изначально являющимся сиротами) в 2020 году регулируется на основании Федерального закона № 159. Поправки в него были внесены 25.12.2019 года, а юридическую силу они обрели сразу же в начале 2020 года.



В первую очередь изменения касаются нормативов получения жилой площади.