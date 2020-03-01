Имущество сирот

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К категории слабых людей относятся и сироты – дети, которые остались без попечения отца, не успев достигнуть совершеннолетнего возраста.

Религия Всевышнего побуждает нас к тому, чтобы мы хорошо относились к сиротам, а за доброту, проявленную к ним, человека ждёт огромная награда.



От аль-Бухари передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Я и опекун сироты в Раю будем близки друг к другу, как эти два», – и поднял два пальца, указательный и средний, а затем