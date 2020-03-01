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Имущество сирот

Ислам – религия справедливости и добра, где строго запрещено угнетать слабых – тех, кто не может постоять за себя, своё имущество и права.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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К категории слабых людей относятся и сироты – дети, которые остались без попечения отца, не успев достигнуть совершеннолетнего возраста.
 Религия Всевышнего побуждает нас к тому, чтобы мы хорошо относились к сиротам, а за доброту, проявленную к ним, человека ждёт огромная награда. 


От аль-Бухари передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Я и опекун сироты в Раю будем близки друг к другу, как эти два», – и поднял два пальца, указательный и средний, а затем

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