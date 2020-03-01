Я против бывшей жены
Несколько лет назад я развёлся с женой. Расстались мирно, я оставил ей квартиру и машину, точнее, оставил с таким расчётом, что квартира достанется нашей общей дочери. Но недавно жена вышла замуж, у её мужа нет ни квартиры, ни работы. Я против того, чтобы моя дочь жила в одной квартире с посторонним мужчиной. Очень хочется выгнать и жену, и её мужа, но дочь встала на сторону матери. Что мне делать в этой ситуации? Рустам М., Сочистатья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Ответ богослова:
Обязанность нести расходы на детей лежит на их отце, независимо от того, состоят родители в браке или разведены, богата мать или бедна. Женщина не обязана нести расходы на детей при их живом отце. И по этому вопросу все учёные имеют единое мнение.
То, что вы решили оставить квартиру дочери, даёт ей право распоряжаться ею только после её совершеннолетия. Сейчас же обеспечение дочери лежит именно на вас, где бы и с кем бы она ни проживала. И
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