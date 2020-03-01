Я против бывшей жены

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Ответ богослова:

Обязанность нести расходы на детей лежит на их отце, независимо от того, состоят родители в браке или разведены, богата мать или бедна. Женщина не обязана нести расходы на детей при их живом отце. И по этому вопросу все учёные имеют единое мнение.



То, что вы решили оставить квартиру дочери, даёт ей право распоряжаться ею только после её совершеннолетия. Сейчас же обеспечение дочери лежит именно на вас, где бы и с кем бы она ни проживала. И