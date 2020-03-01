Спустя 50 лет первая мечеть словении открыла свои двери
Мусульмане, живущие в Словении, получили, наконец, возможность собираться на коллективные молитвы – после того как первая мечеть страны открыла свои двери в Любляне в начале февраля.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
9
Осуществление проекта затянулось на несколько десятилетий, поскольку первоначальный запрос на строительство места поклонения для мусульман был подан ещё в 1960-х годах, когда Словения была частью бывшей Югославии.
Мусульманская община в Словении (преимущественно христианской стране) получила разрешение на строительство мечети 15 лет назад, но началось оно только в 2013 году. Это связано с тем, что строительные работы всё время затягивались, проектировщики сталкивались с
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик