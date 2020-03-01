Спустя 50 лет первая мечеть словении открыла свои двери

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Осуществление проекта затянулось на несколько десятилетий, поскольку первоначальный запрос на строительство места поклонения для мусульман был подан ещё в 1960-х годах, когда Словения была частью бывшей Югославии.



Мусульманская община в Словении (преимущественно христианской стране) получила разрешение на строительство мечети 15 лет назад, но началось оно только в 2013 году. Это связано с тем, что строительные работы всё время затягивались, проектировщики сталкивались с