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Сила матери

Не каждому отцу и матери под силу Ребёнка-инвалида воспитать.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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И жизнь порою кажется немилой,
Но мы встаём и боремся опять.
Мы боремся со страхом, со слезами,
Со слабостью, что шепчет: «Не могу!»
Но кто же к крошкам нашим ночью встанет,
Если откажемся, не скажем: «Помогу!»?
Кому, кроме родителей, известно,
Как лучше для детей – особенных, иных?..
Порой и посторонним интересно,
Сколько в нас силы – в матерях простых...


Хадиджа (Ольга) Григорьева

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