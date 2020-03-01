Сила матери
Не каждому отцу и матери под силу Ребёнка-инвалида воспитать.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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И жизнь порою кажется немилой,
Но мы встаём и боремся опять.
Мы боремся со страхом, со слезами,
Со слабостью, что шепчет: «Не могу!»
Но кто же к крошкам нашим ночью встанет,
Если откажемся, не скажем: «Помогу!»?
Кому, кроме родителей, известно,
Как лучше для детей – особенных, иных?..
Порой и посторонним интересно,
Сколько в нас силы – в матерях простых...
Хадиджа (Ольга) Григорьева
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