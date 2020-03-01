Сила матери

11

И жизнь порою кажется немилой,

Но мы встаём и боремся опять.

Мы боремся со страхом, со слезами,

Со слабостью, что шепчет: «Не могу!»

Но кто же к крошкам нашим ночью встанет,

Если откажемся, не скажем: «Помогу!»?

Кому, кроме родителей, известно,

Как лучше для детей – особенных, иных?..

Порой и посторонним интересно,

Сколько в нас силы – в матерях простых...



Хадиджа (Ольга) Григорьева