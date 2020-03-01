Больно говорить и тяжело молчать
С первым мужем я прожила в браке больше десяти лет. Наш брак трудно было назвать счастливым, так как детских голосов в нашем доме не звучало. Мы объездили много хороших врачей, потратили кучу денег, а Аллах ﷻ нам так и не дал детей.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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На этом фоне у нас часто происходили скандалы. Муж во всём винил меня, а после его обвинений у меня начиналась сумасшедшая истерика.
Мы отдалились от всех наших родственников, так как не было сил каждый раз выслушивать их разговоры о детях. А когда узнавала, что знакомые женщины, которые только недавно вышли замуж, уже в положении, от отчаяния уходила в себя, замыкалась.
Я постоянно просила Всевышнего дать нам хотя бы одного ребёнка. Пусть будет тяжело, пусть мы
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