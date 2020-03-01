Больно говорить и тяжело молчать

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На этом фоне у нас часто происходили скандалы. Муж во всём винил меня, а после его обвинений у меня начиналась сумасшедшая истерика.



Мы отдалились от всех наших родственников, так как не было сил каждый раз выслушивать их разговоры о детях. А когда узнавала, что знакомые женщины, которые только недавно вышли замуж, уже в положении, от отчаяния уходила в себя, замыкалась.



Я постоянно просила Всевышнего дать нам хотя бы одного ребёнка. Пусть будет тяжело, пусть мы