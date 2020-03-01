Духовное управление мусульман – в Ингушетии

Централизованная религиозная структура мусульман будет функционировать в Республике Ингушетия. Об этом на совещании, прошедшем накануне с имамами мечетей и главами муниципалитетов, сообщил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков.

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«Религиозные общины должны быть зарегистрированы в соответствии с законом. Все должно быть сконцентрировано в едином Муфтияте, в моем видении, в одном субъекте РФ должно быть одно духовное управление, одна централизованная религиозная структура мусульман», – сказал Волков.



Напомним, что в июне 2019 года Духовный центр мусульман республики был ликвидирован и исключен из Единого госреестра юридических лиц постановлением Верховного суда Ингушетии. Причиной послужила критика деятельности Муфтията экс-главой республики Юнус-беком Евкуровым.

