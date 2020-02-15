ДУМ РТ – о суфизме

На сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан опубликована статья «Тарикат накшбандия: не секта, а строгое следование Корану и Сунне Пророка e».

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Автор – член Совета улемов ДУМ РТ, кандидат исторических наук, имам-хатыб Апанаевской мечети Казани Нияз Сабиров.



В статье повествуется об основных этапах развития суфизма (тариката): когда появилось понятие «суфизм», причины возникновения различных тарикатов.



Также богослов рассказывает о принципах накшбандийского тариката, суфизме татар и проч.

