ДУМ РТ – о суфизме
На сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан опубликована статья «Тарикат накшбандия: не секта, а строгое следование Корану и Сунне Пророка e».статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Автор – член Совета улемов ДУМ РТ, кандидат исторических наук, имам-хатыб Апанаевской мечети Казани Нияз Сабиров.
В статье повествуется об основных этапах развития суфизма (тариката): когда появилось понятие «суфизм», причины возникновения различных тарикатов.
Также богослов рассказывает о принципах накшбандийского тариката, суфизме татар и проч.