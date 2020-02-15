Неравнодушие
Рамиз Алиев, таксист, мусульманин из Северной Осетии, спас ветерана Великой Отечественной Войны Александру Левченко от голодной смерти.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Столетняя блокадница Александра Левченко в далеком 1942 году потеряла единственного сына, умершего в возрасте 6 лет. А после того как скончался муж, женщина покинула Ленинград и переехала в Северную Осетию. Много трудностей и испытаний выпало на ее долю.
Теперь же, из-за своей доверчивости, Александра Левченко лишилась квартиры. Чтобы выжить, пенсионерка ходила по домам и помогала по хозяйству, до тех пор пока не встретила Рамиза Алиева, своего спасителя. Мужчина, увидев, в каком она бедственном положении, забрал ее к себе и стал помогать во всем.