Неравнодушие

Рамиз Алиев, таксист, мусульманин из Северной Осетии, спас ветерана Великой Отечественной Войны Александру Левченко от голодной смерти.

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Столетняя блокадница Александра Левченко в далеком 1942 году потеряла единственного сына, умершего в возрасте 6 лет. А после того как скончался муж, женщина покинула Ленинград и переехала в Северную Осетию. Много трудностей и испытаний выпало на ее долю.

Теперь же, из-за своей доверчивости, Александра Левченко лишилась квартиры. Чтобы выжить, пенсионерка ходила по домам и помогала по хозяйству, до тех пор пока не встретила Рамиза Алиева, своего спасителя. Мужчина, увидев, в каком она бедственном положении, забрал ее к себе и стал помогать во всем.

