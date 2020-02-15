12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяНовостиНовости в Мире

Арабская каллиграфия – в списке ЮНЕСКО

Министерство культуры Саудовской Аравии провело пятидневный семинар и совещание. Цель мероприятия – рассмотрение вопроса включения арабской каллиграфии в список культурного наследия ЮНЕСКО.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
6

Встреча была проведена в партнерстве с ALESCO (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки). Участниками стали 16 арабских стран. По итогам мероприятия было принято решение, согласно которому номинация «арабская каллиграфия» будет представлена ЮНЕСКО в марте 2020 года.


Генеральный секретарь Национальной комиссии Саудовской Аравии по образованию, культуре и науке Хаттан бин Мунир бин Самман отметил, что арабская каллиграфия представляет собой один из богатейших аспектов арабской и исламской культурной идентичности, а также имеет богатую историю.


Напомним, что несколько видов каллиграфических практик уже внесены в список ЮНЕСКО (китайская, монгольская, армянская).
 

Также в рубрике

Поклялся на Коране

Ибрагим Байчора, карачаевец, родившийся в Турции, стал начальником полиции в городе Патерсон штата

Новый Муфтий Казахстана

Курултай Духовного управления мусульман Казахстана избрал нового председателя и Верховного муфтия

Исследователи о Коране

Исследователи одного из самых престижных и старейших американских университетов – Гарварда, приводя в

Индия против межнациональных конфликтов

Прекрасный способ противостоять столкновениям между представителями различных конфессий, которые весьма