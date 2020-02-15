Арабская каллиграфия – в списке ЮНЕСКО

Министерство культуры Саудовской Аравии провело пятидневный семинар и совещание. Цель мероприятия – рассмотрение вопроса включения арабской каллиграфии в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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Встреча была проведена в партнерстве с ALESCO (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки). Участниками стали 16 арабских стран. По итогам мероприятия было принято решение, согласно которому номинация «арабская каллиграфия» будет представлена ЮНЕСКО в марте 2020 года.



Генеральный секретарь Национальной комиссии Саудовской Аравии по образованию, культуре и науке Хаттан бин Мунир бин Самман отметил, что арабская каллиграфия представляет собой один из богатейших аспектов арабской и исламской культурной идентичности, а также имеет богатую историю.



Напомним, что несколько видов каллиграфических практик уже внесены в список ЮНЕСКО (китайская, монгольская, армянская).

