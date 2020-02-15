Самая современная библиотека

В апреле 2020 года в Шардже, ОАЭ, откроется единственная в своем роде библиотека. Общая площадь двухэтажного высокотехнологичного библиотечного и социального центра под названием «Дом мудрости» равняется 12 000 кв. м.

7

Библиотечный фонд будет рассчитана на все возрастные группы и национальности. Дом мудрости будет состоять из библиотеки (105 000 книг), дискуссионных и читальных залов, выставочных пространств, детской образовательной зоны, подвесных пространств над центральным двором для чтения, кафе и ресторана, а также ландшафтных садов.



Поблизости от Дома мудрости располагается уникальный памятник в виде свитка, открытый в 2019 году. Создателем памятника является британский художник Джерри Джуде.



Глава консультативного комитета Sharjah World book Capital (SWBC), вице-президент Международной ассоциации издателей (IPA) Шейха Бодур бинт Султан аль-Касими отметила, что Дом мудрости указывает на связь Шарджи с культурой и знаниями и после окончания строительства это место станет причиной установления новых социокультурных связей между представителями различных слоев общества.

