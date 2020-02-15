Новый тренд

Мохамад Вахид Суприяди, посол Индонезии в России, рассказал, что поездки в Россию становятся новым трендом для местных жителей.

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Согласно его заявлению, в 2018 году Россию посетила 31 тысяча туристов из Индонезии. Причем отмечается увеличение потока. Как оказалось, такая тенденция связана с поездками, которые верующие совершают после паломничества к святыням в Саудовской Аравии.



«Миллионы индонезийцев совершают хадж в Саудовской Аравии. После этого они раньше отправлялись в другие страны региона, такие как Египет, Оман, ОАЭ. Но теперь они едут в Россию. Есть много мест, которые они хотят посетить, особенно если учитывать влияние Ислама в России», – сказал Суприяди.

Индонезийцы обычно посещают мечети Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Сам посол, в частности, отметил, что хорошим направлением для получения знаний об истории Ислама в России является Дербент.

