Ответы на вопросы от 15.02.2020 (по Шафии)

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1. – Дозволено ли в Исламе участвовать в гражданской панихиде?

– Гражданская панихида за покойным является нежелательной церемонией. А если она будет сопровождаться громким плачем, проявлением чрезмерной скорби, печали, досады или отчаяния и для траурного собрания будет отведено специальное место, где люди будут собираться, чтобы проститься с покойным, то – запрещено (харам).

Гражданская панихида не запрещена, если люди собираются, чтобы