Ответы на вопросы от 15.02.2020 (по Шафии)
1. – Дозволено ли в Исламе участвовать в гражданской панихиде? 2. – Можно ли в знак выражения глубокого почтения, благодарности или уважения поцеловать руку достойного человека? 3. – Становится ли мусульманин неверным, если не совершает намаз из-за лени? 4. – Имеет ли право больной гриппом не посещать пятничный джума-намаз? 5. – Можно ли спать или сидеть в мечети, опершись на стену? 6. – Какие из суннат-намазов наиболее важны? 7. – Можно ли совершать намаз без головного убора, и есть ли в этом нежелательность? 8. – Как лучше давать милостыню (садака) – скрыто или открыто?статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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1. – Дозволено ли в Исламе участвовать в гражданской панихиде?
– Гражданская панихида за покойным является нежелательной церемонией. А если она будет сопровождаться громким плачем, проявлением чрезмерной скорби, печали, досады или отчаяния и для траурного собрания будет отведено специальное место, где люди будут собираться, чтобы проститься с покойным, то – запрещено (харам).
Гражданская панихида не запрещена, если люди собираются, чтобы
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