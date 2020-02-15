Подарок для друга

5

Махмуд и Иса – лучшие друзья. Иса из очень бедной семьи. Папа его давно умер, а мама работает с утра до ночи, чтобы содержать своих четверых детей. Иса – очень добрый и отзывчивый мальчик, верный друг. И Махмуд очень любит и уважает его за прекрасные качества.

Как-то раз ребята возвращались из школы. Когда они проходили мимо магазина одежды, Махмуд увидел, что его друг с интересом рассматривает выставленный на витрине костюм. На вопрос: «Хотел бы ты такой?» – Иса