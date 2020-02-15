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Подарок для друга

Ассаламу алейкум, мои друзья! С вами Хадижа, и я рада, что могу больше узнавать о вас благодаря вашим историям, рисункам и пожеланиям. Кстати, для того чтобы написать мне, отправьте своё электронное письмо в нашу редакцию на адрес «ассалам.веб». Самые интересные рассказы будут опубликованы. А сейчас я бы хотела рассказать вам одну историю, которая учит нас быть добрее…

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Махмуд и Иса – лучшие друзья. Иса из очень бедной семьи. Папа его давно умер, а мама работает с утра до ночи, чтобы содержать своих четверых детей. Иса – очень добрый и отзывчивый мальчик, верный друг. И Махмуд очень любит и уважает его за прекрасные качества.

 

Как-то раз ребята возвращались из школы. Когда они проходили мимо магазина одежды, Махмуд увидел, что его друг с интересом рассматривает выставленный на витрине костюм. На вопрос: «Хотел бы ты такой?» – Иса

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