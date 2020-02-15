Мы вспомним всё! Научно доказано
Однажды это случится: мы внезапно вспомним всё, даже то, что страстно мечтаем стереть из памяти навсегда. Научно доказано: если мы чего-то не вспоминаем, то это не значит, что этого не записано в нашей памяти. Мозг ничего не забывает, а почему?статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Нерационально же хранить те файлы, которые вроде бы больше не нужны? Почему бы не стереть бесполезную информацию о том, как вы лживым образом получили доход? Какая в ней польза? Наш организм устроен очень рационально, и раз из мозга ничего вообще не делейтится, на какие кнопки ни дави, значит, когда-то ему пригодится самая мельчайшая деталь.
Размер его «жёсткого диска» соответствует длине нашей жизни. Мы не помним, как вчера хамски обидели мать, она тоже, может, уже
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