Мы вспомним всё! Научно доказано

6

Нерационально же хранить те файлы, которые вроде бы больше не нужны? Почему бы не стереть бесполезную информацию о том, как вы лживым образом получили доход? Какая в ней польза? Наш организм устроен очень рационально, и раз из мозга ничего вообще не делейтится, на какие кнопки ни дави, значит, когда-то ему пригодится самая мельчайшая деталь.

Размер его «жёсткого диска» соответствует длине нашей жизни. Мы не помним, как вчера хамски обидели мать, она тоже, может, уже