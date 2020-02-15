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Нас обманывают?

Нет, просто не говорят всей правды. Именно так можно охарактеризовать рекламу продуктов, причисленных к категории «суперфуды» («суперпища»). Так что же это такое и в чём плюсы и минусы отдельных продуктов, продолжаем разбираться.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Термин «суперфуд» появился в 1992 году. Тогда же возник и список самых полезных продуктов. Он пополняется с каждым годом, и стоит продукту попасть в этот список, как цена на него взлетает до астрономических высот. Но продолжим детальный разбор отдельных продуктов – так ли они полезны и к чему может привести их неумеренное потребление.

 

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