Тайны исламской поэзии

4

Первые поэты Ислама

В своей книге «Арабская литература в Хорезме» арабская исследовательница Хинд Хусейн Таха отмечает, что в тот период арабский язык, имевший статус литературного, пользовался большим уважением. То есть он не только господствовал в науке, став языком учёных и богословов, но и был языком поэтов.

Арабские поэты часто использовали аллегорию, они играли словами как искусные жонглёры. Своими стихами они могли возвысить