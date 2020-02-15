Тайны исламской поэзии
Что такое поэзия? Ответ на этот вопрос каждый поэт ищет в своём сердце. Но в эпоху халифата и расцвета арабской науки и культуры стихи были словами признания в любви ко Всевышнему и его творению. Время – это материя, в пространстве которой страны и народы переживают свой расцвет и свой упадок. Но ни одна цивилизация не уходит бесследно, знания переходят от одного народа к другому. И литература не была исключением.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Первые поэты Ислама
В своей книге «Арабская литература в Хорезме» арабская исследовательница Хинд Хусейн Таха отмечает, что в тот период арабский язык, имевший статус литературного, пользовался большим уважением. То есть он не только господствовал в науке, став языком учёных и богословов, но и был языком поэтов.
Арабские поэты часто использовали аллегорию, они играли словами как искусные жонглёры. Своими стихами они могли возвысить
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