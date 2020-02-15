Ответы на вопросы от 2.15.2020 (по Ханафи)

5

1. – Действителен ли намаз того, кто суры или молитвы читает с листа или по книге, так как ещё не выучил?

– По мнению имама Абу Ханифы, если человек во время намаза читает аяты с Корана или же по написанным текстам, висящим на стене, не зная их наизусть, то это нарушает намаз. И разницы нет, много прочитал или мало, является он имамом или молящимся в одиночку, не знающим вообще ничего наизусть или же знающим что-либо.

Так как намаз – это поклонение, а