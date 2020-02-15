12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяВопрос ответОтветы на вопросы (по Ханафи)

Ответы на вопросы от 2.15.2020 (по Ханафи)

1. – Действителен ли намаз того, кто суры или молитвы читает с листа или по книге, так как ещё не выучил? 2. – Каково решение по поводу добавления «Бисмиллях» перед дополнительной сурой в намазе? 3. – Можно ли выражать соболезнование родственникам покойного христианина и в какой форме? 4. – Можно ли носить амулет с аятами Корана? 5. – Недавно купила ребёнку акварельные краски и художественную кисть. Кисточка сделана из шерсти пони, бывают они и из беличьей шерсти. Строительные кисти, а также натуральные щётки для чистки одежды, обуви изготавливаются чаще всего из волос животных. Можно ли пользоваться такими предметами? 6. – Разрешено ли для получения шкурок и изготовления из них папах резать новорождённых ягнят? А также недоношенных, – для этого режут беременных овец. 7. – Если человек, зная, что надо совершить намаз, намеренно его не совершает, впадает ли он в неверие? Он не отрицает, что его нужно совершать, но когда приходит время, находит тысячу причин: хочет спать, занят, забыл, некогда… 8. – Один человек претендует на владение всем зданием, другой – только на его половину, и оба приводят соответствующие доводы в свою пользу. Каким должно быть решение? 9. – Может ли свидетель давать показания о факте, которого не видел воочию? 10. – Под угрозой ареста или побоев человека заставили выпить спиртное или съесть свинину. Впадает ли он в грех? 11. – Человек даёт обет больше не носить одежду, которая в этот момент надета на нём, или даёт обет не садиться в транспорт, в котором сидит. Нарушается ли этим его обет? 12. – Если два человека претендуют на супружество с женщиной и приводят явные доводы для этого, то как должен поступить имам? 13. – Расскажите, пожалуйста, какой иск предусмотрен в торговых спорах?

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
5

1.  – Действителен ли намаз того, кто суры или молитвы читает с листа или по книге, так как ещё не выучил?

– По мнению имама Абу Ханифы, если человек во время намаза читает аяты с Корана или же по написанным текстам, висящим на стене, не зная их наизусть, то это нарушает намаз. И разницы нет, много прочитал или мало, является он имамом или молящимся в одиночку, не знающим вообще ничего наизусть или же знающим что-либо.

 

Так как намаз – это поклонение, а

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)

1. Каковы требования к джаназа-намазу, когда покойных несколько? 2. В случае разногласия между супругами по

Ответы на вопросы от 15.01.2020 (по Ханафи)

1. Если один скажет другому: «О сын прелюбодейки!», можно ли потребовать наказания для сказавшего? 2. Можно ли

Ответы на вопросы от 1.01.2020 (по Ханафи)

1. – Сказано ли в книгах чтолибо о протирании глаз пальцами при упоминании имени Пророка Мухаммада ﷺ во время

Ответы на вопросы от 15.12.2019 (по Ханафи)

1.Каким критериям должен соответствовать свидетель при заключении никяха? 2. Обязан ли каждый мусульманин