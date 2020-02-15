Ответы на вопросы от 2.15.2020 (по Ханафи)
1. – Действителен ли намаз того, кто суры или молитвы читает с листа или по книге, так как ещё не выучил? 2. – Каково решение по поводу добавления «Бисмиллях» перед дополнительной сурой в намазе? 3. – Можно ли выражать соболезнование родственникам покойного христианина и в какой форме? 4. – Можно ли носить амулет с аятами Корана? 5. – Недавно купила ребёнку акварельные краски и художественную кисть. Кисточка сделана из шерсти пони, бывают они и из беличьей шерсти. Строительные кисти, а также натуральные щётки для чистки одежды, обуви изготавливаются чаще всего из волос животных. Можно ли пользоваться такими предметами? 6. – Разрешено ли для получения шкурок и изготовления из них папах резать новорождённых ягнят? А также недоношенных, – для этого режут беременных овец. 7. – Если человек, зная, что надо совершить намаз, намеренно его не совершает, впадает ли он в неверие? Он не отрицает, что его нужно совершать, но когда приходит время, находит тысячу причин: хочет спать, занят, забыл, некогда… 8. – Один человек претендует на владение всем зданием, другой – только на его половину, и оба приводят соответствующие доводы в свою пользу. Каким должно быть решение? 9. – Может ли свидетель давать показания о факте, которого не видел воочию? 10. – Под угрозой ареста или побоев человека заставили выпить спиртное или съесть свинину. Впадает ли он в грех? 11. – Человек даёт обет больше не носить одежду, которая в этот момент надета на нём, или даёт обет не садиться в транспорт, в котором сидит. Нарушается ли этим его обет? 12. – Если два человека претендуют на супружество с женщиной и приводят явные доводы для этого, то как должен поступить имам? 13. – Расскажите, пожалуйста, какой иск предусмотрен в торговых спорах?статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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1. – Действителен ли намаз того, кто суры или молитвы читает с листа или по книге, так как ещё не выучил?
– По мнению имама Абу Ханифы, если человек во время намаза читает аяты с Корана или же по написанным текстам, висящим на стене, не зная их наизусть, то это нарушает намаз. И разницы нет, много прочитал или мало, является он имамом или молящимся в одиночку, не знающим вообще ничего наизусть или же знающим что-либо.
Так как намаз – это поклонение, а
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