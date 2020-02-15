Республика Тыва – центр Азии

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Часто это географическое название пишется как «Тува» – поясним, что в действующей в настоящее время Конституции республики 2001 года наименования «Республика Тыва» и «Тува» стали равнозначными. Но от этого суть не меняется, и главное богатство любой точки земного шара – это народ её населяющий. А живущие здесь люди отличаются красотой души и внутренней интеллигентностью. Кызыл – столица республики.

Он был основан русскими поселенцами в 1914 году