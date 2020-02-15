Законы 2020

6

С 1 января 2020 года все работодатели должны перейти на электронные трудовые книжки. Об изменениях они обязаны уведомить сотрудников до 30 июня 2020 года. Затем у каждого работника будет полгода, чтобы решить, нужна ему бумажная трудовая или он согласен с тем, чтобы сведения о его трудовой деятельности фиксировались только в электронном виде. Последний срок, чтобы определиться, – 31 декабря 2020 года. О своём решении сотрудник должен сообщить работодателю письменно. Заявление надо подать до