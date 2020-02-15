Махмут Гареев: «Мы выстояли и победили»
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Однако память о ней живёт в наших сердцах. Ветеранов, внёсших свой вклад в Победу, осталось немного. Но тем ценнее воспоминания тех, кто ещё рядом с нами.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Сегодня мы хотим рассказать о понастоящему великом человеке – Махмуте Ахметовиче Гарееве. Татарин родом из Башкирии, он прославил свой род, свой народ и свою родину. Махмут Гареев – участник Великой Отечественной войны, советский и российский военачальник, военный теоретик, генерал армии, доктор военных наук, доктор исторических наук, профессор, президент Академии военных наук Российской Федерации.
К сожалению, он не дожил до празднования 75-летия Великой
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