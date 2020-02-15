Привычка быть несчастным

6

Причин для радости или подавленности может быть достаточно. Здесь не имеют решающего значения ни возраст, ни состояние здоровья, ни место проживания. Тогда что? А только то, как мы воспринимаем всё, что встречается нам на жизненном пути. По сути, счастье и несчастье – это состояния, одинаково доступные человеку. Каждый выбирает из них то, что для него... привычнее.

Как люди привыкают быть несчастными?

Есть некоторые причины, которые всякий раз