Привычка быть несчастным
Простое дело – передвигаться по городу пешком. Но для одного это выглядит большим неудобством, а для другого – бесспорной радостью. Потому что первый – опытный таксист, оказавшийся без авто, а второй – начал ходить после инвалидной коляски...статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Причин для радости или подавленности может быть достаточно. Здесь не имеют решающего значения ни возраст, ни состояние здоровья, ни место проживания. Тогда что? А только то, как мы воспринимаем всё, что встречается нам на жизненном пути. По сути, счастье и несчастье – это состояния, одинаково доступные человеку. Каждый выбирает из них то, что для него... привычнее.
Как люди привыкают быть несчастными?
Есть некоторые причины, которые всякий раз
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