Доступ в реанимацию открыт
Каждый знает: дома и стены лечат. Но бывают ситуации, когда полноценное лечение можно получить только в стационаре. Однако и в этой ситуации нам важна поддержка близких и друзей.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Ещё несколько лет назад социальные сети были полны историй об ужасных врачах, не допускавших родственников к больному, находящемуся в реанимации. И общественность дружно кляла за чёрствость персонал больниц, нимало не задумываясь о том, что действовали медики исключительно в рамках существующего закона. Но уже в этом году ситуация меняется.
Первые изменения были внесены в законодательство в мае 2019 года. Госдума в третьем чтении приняла Закон № 119-ФЗ о внесении
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