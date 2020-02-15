Доступ в реанимацию открыт

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Ещё несколько лет назад социальные сети были полны историй об ужасных врачах, не допускавших родственников к больному, находящемуся в реанимации. И общественность дружно кляла за чёрствость персонал больниц, нимало не задумываясь о том, что действовали медики исключительно в рамках существующего закона. Но уже в этом году ситуация меняется.

Первые изменения были внесены в законодательство в мае 2019 года. Госдума в третьем чтении приняла Закон № 119-ФЗ о внесении