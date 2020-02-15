Права ли я?

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Ответ психолога:



В этой ситуации я бы не советовал вам навязывать сыну опеку над его, уже бывшим, другом. Конечно, это может показаться несколько жестоким – оставить друга в беде, но тут ситуация иная. То, что делает тот парень, – это его добровольный и осознанный выбор, и наверняка ваш сын говорил с ним об этом, но разговоры не возымели действия.

Вашему сыну нелегко было пойти на разрыв отношений, и это заметно из того, как он старается