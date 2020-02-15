Права ли я?
У моего сына хороший друг – так мне казалось, пока тот не уехал на учёбу в другой город. Но недавно я стала замечать, что сын избегает разговоров о нём, и когда тот приезжает, объясняет нежелание общаться с ним занятостью по дому. При этом его друг очень хорошо учится, воспитан, вежлив. Потом узнала, что, оказавшись вдали от близких, парень стал злоупотреблять спиртным и запрещёнными средствами, потому-то сын и решил прекратить с ним общение. Однако мне кажется, что сын не прав. И ему стоит, наоборот, быть рядом, подсказать другу, что так нельзя, возможно, рассказать обо всём его родным. Права ли я? Марьяна Митоева, Нальчикстатья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Ответ психолога:
В этой ситуации я бы не советовал вам навязывать сыну опеку над его, уже бывшим, другом. Конечно, это может показаться несколько жестоким – оставить друга в беде, но тут ситуация иная. То, что делает тот парень, – это его добровольный и осознанный выбор, и наверняка ваш сын говорил с ним об этом, но разговоры не возымели действия.
Вашему сыну нелегко было пойти на разрыв отношений, и это заметно из того, как он старается
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