Как сохранить семью?

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Ответ психолога:



Большинство семей при рождении ребёнка начинают испытывать различные психологические проблемы, связанные с изменением приоритетов. Для вас как для матери сейчас ребёнок на первом месте, и это нормальная реакция, заложенная в женщине на генном уровне.

Однако ваш муж имеет отличное от вашего представление о роли родителей, и за это его не стоит упрекать, поскольку тут выступает разница в психологии мужчины и женщины. Многие