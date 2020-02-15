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Как сохранить семью?

Полгода назад у нас родился сын. Муж был очень рад ребёнку и поначалу поддерживал во всём. Помогали и родственники, но так было только первые несколько месяцев. Сын требует много внимания, и у меня совсем не осталось времени на себя. Я едва успеваю к приходу мужа приготовить ужин, про прочее уже молчу. Муж недоволен и упрекает меня тем, что я не уделяю ему внимания, что забросила себя. Он стал задерживаться на работе, мы почти перестали общаться. Подскажите, что делать, как сохранить семью? Анна, Волгоград

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Ответ психолога:


Большинство семей при рождении ребёнка начинают испытывать различные психологические проблемы, связанные с изменением приоритетов. Для вас как для матери сейчас ребёнок на первом месте, и это нормальная реакция, заложенная в женщине на генном уровне.

 

Однако ваш муж имеет отличное от вашего представление о роли родителей, и за это его не стоит упрекать, поскольку тут выступает разница в психологии мужчины и женщины. Многие

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