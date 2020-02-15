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Казаки-мусульмане: правда или вымысел?

Исторически так сложилось, что границы Российской империи охраняло специальное военное сословие – казачьи войска, в состав которых, помимо непосредственно исповедовавших православие казаков, входили и представители мусульманских народов: татары, горцы, казахи, башкиры и т. д.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Мусульман среди казаков, согласно данным переписи 1897 года, было 45 тысяч вместе с семьями. Для исполнения ими своих религиозных обязанностей государство разработало и приняло специальные инструкции. В них оговаривался порядок принятия присяги, исполнения молитв, права на захоронение по шариату.

 

Так, в Донском, Кубанском и Терском казачьих войсках служили мусульмане с Кавказа, а татары, башкиры, казахи – в основном в Уральском, Оренбургском, Семиреченском и Сибирском

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