Что Ленин обещал мусульманам?

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Исполнение религиозных обрядов в СССР не одобрялось, но такая ситуация наступила не сразу. Начиналось всё совсем по-другому. 20 ноября 1917 года вышел в свет документ за подписью председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина и народного комиссара по национальным делам Иосифа Джугашвили (Сталина), в котором права и свободы мусульман назывались защищёнными «всей мощью революции». «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока» было опубликовано в ведущих