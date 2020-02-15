Что Ленин обещал мусульманам?
Сейчас это кажется странным, но было время, когда основатель Советской России Владимир Ульянов (Ленин) называл мусульман братьями и обещал им сохранить их «верования и обычаи».статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Исполнение религиозных обрядов в СССР не одобрялось, но такая ситуация наступила не сразу. Начиналось всё совсем по-другому. 20 ноября 1917 года вышел в свет документ за подписью председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина и народного комиссара по национальным делам Иосифа Джугашвили (Сталина), в котором права и свободы мусульман назывались защищёнными «всей мощью революции». «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока» было опубликовано в ведущих
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