Никаб на работе запрещён

Ректор Каирского университета Айн аш-Шамс Махмуд Матини издал постановление, согласно которому носить никаб – одеяние, полностью закрывающее лицо, – на работе запрещается.

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Данный запрет касается не только педагогического коллектива, но и врачей университетских больниц и вспомогательного персонала. Также несколько дней назад аналогичное распоряжение ректора Каирского университета суд оставил в силе.

Причина запрета – постоянные жалобы на то, что из-за закрытого лица сложно нормально общаться со студентами. Напомним, что в последнее время вопрос о запрете на ношение никаба в общественных местах в Египте поднимается всё чаще.

