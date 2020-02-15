Новый Муфтий Казахстана
Курултай Духовного управления мусульман Казахстана избрал нового председателя и Верховного муфтия республики.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Им стал Наурызбай Таганулы. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя ДУМК, а также был главным имамом мечети «Хазрет Султан» в столице Казахстана. Отметим, что прежний председатель Духовного управления Серикбай Ораз предложил кандидатуру Таганулы, которую единогласно одобрили 300 делегатов курултая.