Выставка в Днепре

В течение текущего месяца каждый желающий может посетить выставку работ сирийского мастера каллиграфии Ахмада аль-Дулли.

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Организаторами мероприятия выступили Днепровская центральная городская библиотека и Исламский культурный центр города Днепр. Гости выставки не только познакомятся с творчеством художника, но и смогут поприсутствовать на мастер-классе по каллиграфии, после чего каждый получит в подарок карманный календарик с репродукцией одной из работ аль-Дулли.

На вопрос о том, чем является каллиграфия для мастера, он ответил так: «Искусство каллиграфии – это моя душа и воздух, которым я дышу. Каллиграфия – это зеркало, через которое я смотрю, и язык, на котором я говорю. Я сам – лишь капля в море этого прекрасного искусства».

