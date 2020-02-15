12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяНовостиНовости в России

Выставка в Днепре

В течение текущего месяца каждый желающий может посетить выставку работ сирийского мастера каллиграфии Ахмада аль-Дулли.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
5

Организаторами мероприятия выступили Днепровская центральная городская библиотека и Исламский культурный центр города Днепр. Гости выставки не только познакомятся с творчеством художника, но и смогут поприсутствовать на мастер-классе по каллиграфии, после чего каждый получит в подарок карманный календарик с репродукцией одной из работ аль-Дулли.

 

На вопрос о том, чем является каллиграфия для мастера, он ответил так: «Искусство каллиграфии – это моя душа и воздух, которым я дышу. Каллиграфия – это зеркало, через которое я смотрю, и язык, на котором я говорю. Я сам – лишь капля в море этого прекрасного искусства». 
 

Также в рубрике

Никаб на работе запрещён

Ректор Каирского университета Айн аш-Шамс Махмуд Матини издал постановление, согласно которому носить никаб

Гости из Брунея в России

Недавно Дагестан посетили ректор Исламского университета имени Султана Шарифа Али Нур Ирфан бин Зайнал и

День национального платка

В одной из мечетей Владикавказа провели флешмоб в поддержку национального женского головного убора –

Вспоминая войну

В Москве прошел круглый стол под названием «Историческая память. Духовные уроки Великой Победы».