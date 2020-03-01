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Что? Где? Когда?

Почему крокодилы, поедая мясо, плачут?

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Согласно легенде, крокодил, поедая человека, плачет «крокодиловыми слезами». Действительно, выделение слёз при поедании мяса крокодилами было экспериментально подтверждено американскими учёными. Правда, объясняется это отнюдь не чувством вины – таким образом крокодилы через специальные железы возле глаз выводят избыток солей из организма.
 

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