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Садио Мане – один из самых скромных футболистов-мусульман в мире

В начале января 2020 года в Хургаде, в Египте проходила церемония награждения лучших футболистов по версии Конфедерации африканского футбола. Лучшим игроком 2019 года был признан Садио Мане.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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По сообщениям СМИ, нападающий «Ливерпуля» мусульманин Садио Мане выступил на церемонии с типичной для него скромной речью, сказав следующее: «Я родом из очень маленькой деревни под названием Бамбали, и я уверен, что все её жители смотрят на меня сегодня вечером.

 

Конечно, я очень рад и горд получить эту награду и хочу посвятить её всем, кто помог мне в моём путешествии с самого начала». Тем не менее, сенегальский спортсмен уже не в первый раз получает похвальные

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