Садио Мане – один из самых скромных футболистов-мусульман в мире

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По сообщениям СМИ, нападающий «Ливерпуля» мусульманин Садио Мане выступил на церемонии с типичной для него скромной речью, сказав следующее: «Я родом из очень маленькой деревни под названием Бамбали, и я уверен, что все её жители смотрят на меня сегодня вечером.

Конечно, я очень рад и горд получить эту награду и хочу посвятить её всем, кто помог мне в моём путешествии с самого начала». Тем не менее, сенегальский спортсмен уже не в первый раз получает похвальные