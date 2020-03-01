Садио Мане – один из самых скромных футболистов-мусульман в мире
В начале января 2020 года в Хургаде, в Египте проходила церемония награждения лучших футболистов по версии Конфедерации африканского футбола. Лучшим игроком 2019 года был признан Садио Мане.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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По сообщениям СМИ, нападающий «Ливерпуля» мусульманин Садио Мане выступил на церемонии с типичной для него скромной речью, сказав следующее: «Я родом из очень маленькой деревни под названием Бамбали, и я уверен, что все её жители смотрят на меня сегодня вечером.
Конечно, я очень рад и горд получить эту награду и хочу посвятить её всем, кто помог мне в моём путешествии с самого начала». Тем не менее, сенегальский спортсмен уже не в первый раз получает похвальные
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