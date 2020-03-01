Папа хотел сына, а родилась дочь...

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Как показывает практика, если врач уверен, что будет девочка, эту новость лучше не сообщать, поскольку возможны как утеря доверия со стороны пациентов, так и гендернообусловленный аборт, либо – значительное ухудшение содержания беременной женщины.

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