Папа хотел сына, а родилась дочь...
Во многих восточных странах и регионах проблема пола новорождённого малыша в семье стоит весьма остро. Нередко в них же при проведении УЗИ будущая мать, а то и сопровождающие её лица едва ли не с третьего месяца беременности терроризируют врача с требованиями непременно сообщить пол будущего ребёнка.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Как показывает практика, если врач уверен, что будет девочка, эту новость лучше не сообщать, поскольку возможны как утеря доверия со стороны пациентов, так и гендернообусловленный аборт, либо – значительное ухудшение содержания беременной женщины.
Ситуация «папа хотел сына, а родилась дочь», а особенно если дочерей в доме уже тричетыре (а бывает и до десяти), обычно заканчивается доведением жены до нервного расстройства и состояния «жизнь не удалась». Что
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