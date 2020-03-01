Песочное печенье с розмарином
Дорогие хозяюшки, сегодня рецептом удивительно вкусного печенья с нами делится Марина Натанова.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Это печенье в Германии часто пекут перед Рождеством. Ингредиенты Для теста:
• 200 г сливочного масла
• 180 г сахара
• 1 ч. л. ванильного сахара
• 1 яйцо
• 1 ч. л. соли (лучше крупных хлопьев)
• 320 г муки
• 1–2 веточки розмарина Для обсыпки:
• 50 г сахара
• цедра 1 небольшого лимона
Приготовление
Это рассыпчатое печенье, поэтому тесто для него не нужно вымешивать. Оно должно оставаться прохладным в
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