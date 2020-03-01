«Как хорошо уметь читать!»

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Применение силы или командный тон в этом случае лишь усугубят ситуацию. Не заставляйте детей читать – это не принесёт результата. Чем активнее вы будете принудительно тащить ребёнка к книге, тем больше ненависти и отвращения он будет к ней испытывать. Лет пять назад одна знакомая, жалуясь на своих, так скажем, не очень эрудированных детей, задала мне вопрос, который, честно признаться, ввёл меня в ступор: – Как ты заставляешь своего сына читать?

Для меня подобное