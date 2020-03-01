«Как хорошо уметь читать!»
В наши дни часто приходится слышать, что молодёжь не читает, что невозможно уговорить ребёнка или подростка взять в руки книгу. Да, разумеется, причину в какой-то степени можно искать в доступности Интернета и повсеместном распространении смартфонов. Но не остаётся сомнений, что во многом за нечитающее поколение ответственны родители. Потому что ни один мальчик и ни одна девочка не захочет читать, если он или она никогда не видели за книгой маму или папу, если указанные мама и папа сутками сидят в телефоне, смотрят телевизор или заняты другими делами. А если родители в таких условиях начнут разглагольствовать о пользе чтения, то дети сразу почувствуют фальшь. Разве можно убедить в том, чему сам не следуешь?статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Применение силы или командный тон в этом случае лишь усугубят ситуацию. Не заставляйте детей читать – это не принесёт результата. Чем активнее вы будете принудительно тащить ребёнка к книге, тем больше ненависти и отвращения он будет к ней испытывать. Лет пять назад одна знакомая, жалуясь на своих, так скажем, не очень эрудированных детей, задала мне вопрос, который, честно признаться, ввёл меня в ступор: – Как ты заставляешь своего сына читать?
Для меня подобное
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