Уважайте старших

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С вами ваша Хадиджа, и я спешу поделиться с вами всем, чему учусь сама. Спешу рассказать вам обо всём, о чём вы рассказываете мне, и дать вам возможность над чем-то задуматься и сделать правильные выводы. Папа не раз рассказывал Шамилю, как важно уважать и почитать старших, помогать им и быть с ними вежливым. Можно подсказать дорогу, уступить место в транспорте.

Слушая папу, Шамиль вспомнил, что по дороге в школу ему в автобусе часто встречается мальчик, который никогда не