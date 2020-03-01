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Уважайте старших

Ас-саламу алейкум, мои любознательные друзья

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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 С вами ваша Хадиджа, и я спешу поделиться с вами всем, чему учусь сама. Спешу рассказать вам обо всём, о чём вы рассказываете мне, и дать вам возможность над чем-то задуматься и сделать правильные выводы. Папа не раз рассказывал Шамилю, как важно уважать и почитать старших, помогать им и быть с ними вежливым. Можно подсказать дорогу, уступить место в транспорте.

 

Слушая папу, Шамиль вспомнил, что по дороге в школу ему в автобусе часто встречается мальчик, который никогда не

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