Уважайте старших
Ас-саламу алейкум, мои любознательные друзьястатья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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С вами ваша Хадиджа, и я спешу поделиться с вами всем, чему учусь сама. Спешу рассказать вам обо всём, о чём вы рассказываете мне, и дать вам возможность над чем-то задуматься и сделать правильные выводы. Папа не раз рассказывал Шамилю, как важно уважать и почитать старших, помогать им и быть с ними вежливым. Можно подсказать дорогу, уступить место в транспорте.
Слушая папу, Шамиль вспомнил, что по дороге в школу ему в автобусе часто встречается мальчик, который никогда не
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