Чудеса пророка Исы (Иисуса) عليه السلام
В пути Иса عليه السلام остановился в некоем городе. Он открыл апостолам тайну, что в городе есть клад, и спросил, кто из них может пойти за ним. Они сказали, что никто чужой, вошедший в этот город, живым из него не вернулся.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Оставив спутников ждать, посланник Божий عليه السلام сам отправился в город за кладом. Он подошёл к одному из домов, поприветствовал хозяев и попросил разрешения войти, представившись гостем. Выглянувшая старушка дала ему понять, что гостей принять не может. Видно было, что она боится царя. Иса عليه السلام не знал, что делать, но тут подошёл её сын.
Пророк попросил у него разрешения переночевать, но и сын сказал то же самое. Снова Иса عليه السلام попросился на ночлег, на
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