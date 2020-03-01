Чудеса пророка Исы (Иисуса) عليه السلام

54

Оставив спутников ждать, посланник Божий عليه السلام сам отправился в город за кладом. Он подошёл к одному из домов, поприветствовал хозяев и попросил разрешения войти, представившись гостем. Выглянувшая старушка дала ему понять, что гостей принять не может. Видно было, что она боится царя. Иса عليه السلام не знал, что делать, но тут подошёл её сын.

Пророк  попросил у него разрешения переночевать, но и сын сказал то же самое. Снова Иса عليه السلام попросился на ночлег, на