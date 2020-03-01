Эпидемия в Сети

33

В какой-то момент я перестала копаться в себе, размышлять о жизни, о вечном, искать истину… Ушла с головой в виртуальный мир – и не заметила, как начала терять себя. Начала терять вкус к общению, вещам, ощущениям. Что поделать? – искала себе оправдания. Иногда, да нет – не иногда, а даже часто стала избегать общества людей. Соболезнования, свадьбы – искала оправдания не ходить.

Скопление людей вызывало тревогу, включался нерв, давление, сердцебиение и так далее.