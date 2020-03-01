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Эпидемия в Сети

Моя клавиатура давно заброшена, и только в дни уборки я с неё смахиваю пыль. Как писатель, что забыл о своей пишущей машинке, и я позабыла о своём немолодом ноутбуке. Скорее всего, это творческий кризис.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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В какой-то момент я перестала копаться в себе, размышлять о жизни, о вечном, искать истину… Ушла с головой в виртуальный мир – и не заметила, как начала терять себя. Начала терять вкус к общению, вещам, ощущениям. Что поделать? – искала себе оправдания. Иногда, да нет – не иногда, а даже часто стала избегать общества людей. Соболезнования, свадьбы – искала оправдания не ходить.

 

Скопление людей вызывало тревогу, включался нерв, давление, сердцебиение и так далее.

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