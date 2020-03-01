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Суперпродукты: за и против

Эта сине-зелёная водоросль вошла в перечень суперфудов, то есть суперпродуктов, давно. Но вот популярностью она обязана инстаблогерам, сторонникам спортивного питания. Данная водоросль обладает очень многими свойствами. Она содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, белок, витамин В12 и витамин А, железо и кальций. В общем, для городского жителя, борющегося с анемией, самое то.

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Спирулина – это коммерческое название продукта, производимого из нитевидных свободно плавающих цианобактерий (сине-зелёных водорослей) рода Arthrospira (лат.).

 

Каковы же преимущества этого продукта?

Во-первых, спирулина содержит большое количество белка. Это объясняется тем, что порядка 65–70 % её веса – это растительный протеин, чего нет ни в каком другом растительном продукте. И белок хорошо усваивается, так как водоросль содержит восемнадцать

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