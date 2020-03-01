Суперпродукты: за и против
Эта сине-зелёная водоросль вошла в перечень суперфудов, то есть суперпродуктов, давно. Но вот популярностью она обязана инстаблогерам, сторонникам спортивного питания. Данная водоросль обладает очень многими свойствами. Она содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, белок, витамин В12 и витамин А, железо и кальций. В общем, для городского жителя, борющегося с анемией, самое то.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
24
Спирулина – это коммерческое название продукта, производимого из нитевидных свободно плавающих цианобактерий (сине-зелёных водорослей) рода Arthrospira (лат.).
Каковы же преимущества этого продукта?
Во-первых, спирулина содержит большое количество белка. Это объясняется тем, что порядка 65–70 % её веса – это растительный протеин, чего нет ни в каком другом растительном продукте. И белок хорошо усваивается, так как водоросль содержит восемнадцать
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик