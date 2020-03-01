Суперпродукты: за и против

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Спирулина – это коммерческое название продукта, производимого из нитевидных свободно плавающих цианобактерий (сине-зелёных водорослей) рода Arthrospira (лат.).

Каковы же преимущества этого продукта?

Во-первых, спирулина содержит большое количество белка. Это объясняется тем, что порядка 65–70 % её веса – это растительный протеин, чего нет ни в каком другом растительном продукте. И белок хорошо усваивается, так как водоросль содержит восемнадцать