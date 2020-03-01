Секрет счастливой семьи от Льва Николаевича

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Толстой был величайшим мастером и гением в сфере понимания человеческой сущности. Многое ему открылось и стало понятно не так, как другим, а гораздо глубже. Все эти истины описаны в книге «Благонравие праведников» шейха Ахмада-афанди Абдулаева (Муфтия Дагестана).

Молва многократно повторила эти вечные истины в народных мудростях и поговорках, родители кропотливо пытаются научить этому детей... Но почему же во взрослой жизни так трудно даются к выполнению эти