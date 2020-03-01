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Секрет счастливой семьи от Льва Николаевича

Гадаете, какой такой Лев, да ещё и Николаевич, открыл то, что нам вроде бы ещё не известно? Или сразу вспомнили фамилию, которая приходит на ум?

статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Толстой был величайшим мастером и гением в сфере понимания человеческой сущности. Многое ему открылось и стало понятно не так, как другим, а гораздо глубже. Все эти истины описаны в книге «Благонравие праведников» шейха Ахмада-афанди Абдулаева (Муфтия Дагестана).

 

Молва многократно повторила эти вечные истины в народных мудростях и поговорках, родители кропотливо пытаются научить этому детей... Но почему же во взрослой жизни так трудно даются к выполнению эти

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