Чужой беды не бывает
О судьбе Нелли Иванченко, живущей в посёлке Сулак в Дагестане, узнали многие. В начале января у неё случилось несчастье – сгорел дом. Благотворительным фондом «Инсан» был объявлен сбор на строительство нового жилья для пенсионерки. Необходимая сумма собралась быстро – тех, кто пожелал помочь Нелли Ивановне, оказалось немало.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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В день, когда корреспондент газеты «Ас-салам» посетил пенсионерку, у неё были студенты местного вуза. Они принесли продукты, передали деньги. Дом у Нелли Иванченко был старой постройки, ещё начала прошлого века, – стены из камыша, обмазанного глиной, крыша покрыта соломой.
Такие дома в случае пожара сгорают моментально. Поэтому спасение Нелли Ивановны кажется чудом. Вот что рассказывает сама Нелли Иванченко. «В тот вечер смотрю – во дворе три котёнка: то ли
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