Чужой беды не бывает

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В день, когда корреспондент газеты «Ас-салам» посетил пенсионерку, у неё были студенты местного вуза. Они принесли продукты, передали деньги. Дом у Нелли Иванченко был старой постройки, ещё начала прошлого века, – стены из камыша, обмазанного глиной, крыша покрыта соломой.

Такие дома в случае пожара сгорают моментально. Поэтому спасение Нелли Ивановны кажется чудом. Вот что рассказывает сама Нелли Иванченко. «В тот вечер смотрю – во дворе три котёнка: то ли