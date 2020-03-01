Дом мудрости – сокровище Багдада

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Можно ли считать уничтожение книг убийством? Да, ведь в каждой книге – труд жизни учёного, а то и нескольких. Если так, то уничтожение в 1258 году Дома мудрости можно приравнять к геноциду.

Главное сокровище Багдада

Багдад в эпоху Аббасидского халифата был одним из самых больших и богатых городов мира. А его главным богатством был Бейт аль-Хикма – академия знаний, куда приглашались лучшие учёные, источник великих открытий современности.