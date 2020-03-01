Дом мудрости – сокровище Багдада
В феврале 1258 года воды Тигра окрасились в чёрный цвет – от смытых чернил с книг, сброшенных в реку, а вскоре его воды окрасились в красный – от крови учёных…статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
Можно ли считать уничтожение книг убийством? Да, ведь в каждой книге – труд жизни учёного, а то и нескольких. Если так, то уничтожение в 1258 году Дома мудрости можно приравнять к геноциду.
Главное сокровище Багдада
Багдад в эпоху Аббасидского халифата был одним из самых больших и богатых городов мира. А его главным богатством был Бейт аль-Хикма – академия знаний, куда приглашались лучшие учёные, источник великих открытий современности.
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